Black Friday: lettore Carta d'Identità in sconto

Un perfetto esempio di come il Black Friday possa tornare utile per acquisti intelligenti è l’offerta Amazon sul lettore della Carta d’Identità Elettronica del marchio Internavigare. È lo strumento ideale per creare le credenziali SPID o per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione come il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Lettore CIE in sconto per il Black Friday su Amazon

Pienamente compatibile con la CIE 3.0, il formato più recente del documento, garantisce il supporto a tutti i computer (Windows, macOS e Linux). Per l’uso non bisogna far altro che collegarlo alla porta USB e si è pronti per l’autenticazione, in modalità contactless e istantanea. Può essere utilizzato anche con tutte le carte RFID e NFC. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il lettore Internavigare per la Carta d’Identità Elettronica al prezzo finale di 41,27 euro invece di 49,80 euro come da listino, con uno sconto del 17%.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorni: se lo ordini subito domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.