Black Friday, l'intero catalogo Domestika a 9,90€

Se questo Black Friday vi ha stupito, ancora non ne avete visto il suo lato migliore. Domestika, una tra le più vaste e amate piattaforme per l’apprendimento online, sconta il suo intero catalogo a un prezzo mai visto prima: tutti i corsi sono in offerta a soli 9,90 euro. Un’occasione da non perdere, se avete in programma di apprendere nuove competenze, qualsiasi esse siano.

Il catalogo Domestika è infatti composto da migliaia di corsi, suddivisi in diverse categorie che incontrano i gusti di un po’ tutti gli utenti: illustrazione, craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, moda, web & app design, calligrafia e tipografia, musica e audio.

Ma perché acquistare un corso Domestika? La piattaforma, adatta a qualsiasi livello di preparazione, è perfetta da integrare nella routine quotidiana. Ogni videolezione proposta è online e on-demand: ciò significa che puoi visionarla quante volte vuoi, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Così sei libero di imparare a tuo ritmo, senza il peso e lo stress di un impegno regolare.

Il successo di Domestika, però, è dovuto principalmente all’altissima qualità dei corsi proposti. Gli insegnanti sono tutti professionisti con anni di esperienza nel settore. In più, la piattaforma sostiene l’utente da tutti i punti di vista: oltre alle lezioni ci saranno anche risorse aggiuntive (testi esplicativi, esercitazioni pratiche o quiz, tanto per citarne alcuni) e l’accesso esclusivo alla community con tanto di forum dedicato in cui confrontarsi, sia con l’insegnante che con tanti altri appassionati.

Se sei una persona curiosa, che ama imparare cose nuove con la guida di un esperto, questa promozione Black Friday è ciò che fa al caso tuo: tutti i corsi del catalogo Domestika, consultabili interamente a questo link, sono in sconto a soli 9,90 euro l’uno. Ma affrettati: l’offerta scadrà tra poche ore, approfittane prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.