Più piccolo di un portatile e persino di un Mini PC: è un Mini PC Stick. Il modello ACEPC T6 è proposto oggi su Amazon in occasione del Black Friday con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Si connette alla porta HDMI di un monitor o un televisore (supportando la risoluzione 4K) per poi funzionare in modo del tutto invisibile, senza alcun ingombro.

ACEPC T6, Mini PC Stick, in sconto al Black Friday

Dando uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche si capisce subito come sia un dispositivo adatto a gestire le operazioni base della produttività (editing documenti, posta elettronica), alla navigazione e alla riproduzione dei contenuti multimediali: processore quad core Intel Atom x5-Z8350, 8 GB di RAM DDR3, 128 GB di memoria interna, modulo WiFi, Bluetooth 4.2, porte USB 2.0 e 3.0 Type-A e una micro-USB e slot per la lettura di schede microSD. Le dimensioni sono 110x39x17 mm ed è racchiuso in un case senza ventole, dunque completamente silenzioso.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. In occasione del Black Friday è possibile acquistare ACEPC T6 nella versione 8/128 GB a 135,12 euro invece di 179,90 euro come da listino L’offerta sul Mini PC Stick lo rende addirittura più economico del modello 4/64 GB che costa 139,90 euro a prezzo pieno.