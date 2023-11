Black Friday e Mini PC: TRIGKEY G4 a soli 175 euro

Meglio affrettarsi prima del sold out: TRIGKEY G4 in sconto a soli 175 euro è tra i migliori affare di questo Black Friday su Amazon per quanto riguarda la categoria Mini PC. Quello in offerta sull’e-commerce è un modello adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

TRIGKEY G4: Mini PC in forte sconto al Black Friday

Tra le specifiche tecniche trovano posto il processore Intel N95 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM, SSD NVMe da 500 GB, Wi-Fi dual band e Bluetooth. Le porte di connessione sono quelle visibili nell’immagine qui sotto: quattro USB 3.2 Gen 2 Type-A, slot Ethernet, due uscite video HDMI 4K a 60 Hz e jack audio. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 175 euro, grazie al forte sconto di oggi, TRIGKEY G4 è quasi regalato. Amazon garantisce la disponibilità immediata (verificare le tempistiche di consegna al momento dell’ordine, sta andando a ruba).

