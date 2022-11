MSI Pulse GL76: un mostro di PC gaming a -600€

Non il solito PC gaming portatile: MSI Pulse GL76 è un laptop in grado di sprigionare una potenza di calcolo sufficiente a gestire con disinvoltura tutti i titoli di ultima generazione. Oggi è protagonista di un’offerta Amazon per il Black Friday che lo rende acquistabile approfittando di uno sconto di 600 euro rispetto al listino.

Gaming senza compromessi: MSI Pulse GL76

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche, per strizzare l’occhio anche si giocatori più esigenti: ampio display Full HD da 17,3 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, processore Intel Core i7-12700H, scheda video NVIDIA RTX 3060 (6 GB GDDR6), 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe 4 M.2 da 1 TB, supporto Wi-Fi 6, Bluetooth, altoparlanti stereo, tastiera retroilluminata con colori personalizzabili, uscita video HDMI, slot Ethernet, porte USB 2.0 e 3.2 (Type-A e Type-C, jack audio e batteria da 53,5 Whr. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. In questo momento, MSI Pulse GL76 è in vendita su Amazon al prezzo di 1.399 euro invece di 1.999 euro come da listino, grazie allo sconto del Black Friday.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ordinandolo subito ci si potrà immergere in un’esperienza di gaming senza compromessi già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.