VPN: è già Black Friday con lo sconto 69% di NordVPN

Mancano ancora tre settimane circa all’appuntamento con il Black Friday, ma NordVPN ha deciso di portarsi avanti e ha già lanciato una nuova offerta dedicata alla ricorrenza. Scegliendo di attivare ora un abbonamento al servizio VPN si ha diritto a uno sconto fino al 69% e tre mesi extra, senza alcuna limitazione in termini di funzionalità.

La nuova offerta di NordVPN per il Black Friday

La Virtual Private Network ha una portata globale e permette di scegliere liberamente tra 5.880 server in 60 paesi del mondo per la propria connessione, beneficiando di funzionalità avanzate come la tecnologia Meshnet per creare una rete cifrata privata, lo strumento Threat Protection per tenere lontani i malware e il blocco automatico sia delle inserzioni pubblicitarie che dei tracker. La formula più avanzata include anche 1 TB di spazio per l’archiviazione sul cloud. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Sono tre i piani di abbonamento proposti da NordVPN, con prezzi da 2,99 euro al mese: Standard, Plus e Completo. Ognuno scelga quello più adatto a soddisfare le proprie esigenze, considerando le caratteristiche incluse.

Quanto conviene? Grazie all’offerta del Black Friday, è possibile risparmiare fino a 312,66 euro scegliendo la formula che comprende tutte le funzionalità per un periodo di due anni, ottenendo inoltre tre mesi extra per continuare a utilizzare la VPN per 27 mesi in totale. In altre parole, per chi attiva oggi la sottoscrizione, fino al febbraio 2026.

Tra i punti di forza, oltre all’affidabilità del servizio e all’impegno assunto sul fronte privacy con una rigorosa politica no-log (nessun dato dell’utente è salvato), ci sono anche il costante rilascio di aggiornamenti per le applicazioni che rendono la Virtual Private Network compatibile con tutti i dispositivi e la periodica aggiunta di nuove funzionalità. Per conoscerle tutte visita il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.