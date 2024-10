Il BlackFriday di NordVPN: 74% di sconto e 3 mesi gratis

Lascia perdere cosa dice il calendario: il Black Friday è già arrivato, non c’è bisogno di aspettare fine novembre. Lo dimostra la nuova offerta di NordVPN che propone l’abbonamento biennale al servizio con uno sconto del 74% rispetto al prezzo di listino, regalandoti inoltre 3 mesi gratis per l’accesso completo a tutte le funzionalità della Virtual Private Network. È una promozione limitata nel tempo, non lasciartela sfuggire.

NordVPN ha lanciato la sua offerta del Black Friday

La rete globale è composta da più di 6.600 server distribuiti in 111 paesi del pianeta, ai quali collegarsi per ottenere immediatamente un indirizzo IP localizzato in quel territorio: dagli Stati Uniti al Giappone, dal Brasile al Regno Unito, passando per l’Italia (utile se ti trovi all’estero). La navigazione avviene così in forma anonima, evitando censure e blocchi territoriali, potendo contare sulla politica no-log che non salva alcun dato e sui protocolli più evoluti come NordLynx. La compatibilità è garantita con ogni piattaforma: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android, iOS, browser Chrome, Firefox ed Edge, Android TV, tvOS, Chromecast, Raspberry Pi, Kindle Fire, console Xbox, PlayStation e Switch. Fai un salto sulla pagina dedicata per altre informazioni.

La Virtual Private Network può essere configurata su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni per quanto riguarda la velocità. A seconda della formula scelta, ci sono anche funzionalità avanzate come la protezione dai malware fornita dalla tecnologia Threat Protection Pro, il blocco delle pubblicità e dei tracker, un password manager con Data Breach Scanner per ricevere avvisi immediati in caso di violazioni degli account, 1 TB di spazio crittografato per l’archiviazione sul cloud e l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite da truffe e frodi.

Ricapitolando, l’offerta per il Black Friday di NordVPN ti permette di acquistare l’abbonamento biennale al servizio con il 74% di sconto sulla spesa e ottenendo inoltre 3 mesi gratis per l’accesso completo a tutte le funzionalità. Approfittandone, al prezzo mensile da soli 2,99 euro, potrai navigare sicuro e in forma anonima da qui a inizio 2027. Scopri di più sul sito ufficiale.