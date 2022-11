Office Home & Student: lo sconto del Black Friday

Chi preferisce la versione classica del pacchetto Microsoft per lo studio e la produttività, oggi può trovare Office 2021 Home & Student in forte sconto su Amazon in occasione del Black Friday. Una volta acquistata la licenza, non bisognerà più sottoscrivere né rinnovare alcun abbonamento: sarà tuo per sempre, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Black Friday: lo sconto Amazon sul pacchetto Office

Include le versioni complete di Word, Excel, PowerPoint e OneNote da installare su computer Windows o macOS per la creazione e la gestione avanzata dei documenti. I tre software non hanno bisogno di presentazioni, ma tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda completa del prodotto.

In questo momento, grazie al Black Friday di Amazon, la licenza perpetua per Office 2021 Home & Student è acquistabile al prezzo di soli 89,99 euro invece di 149,00 euro come da listino, con un risparmio di ben 59 euro. Il codice di attivazione è inviato via post in seguito al completamento dell’ordine.

È possibile contare sul supporto ufficiale dell’assistenza Microsoft per un periodo pari a 60 giorni, così da ottenere eventualmente consigli e dritte sull’utilizzo dei programmi inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.