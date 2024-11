Black Friday: OPPO Enco Buds2 a 17€ (-66%), MINIMO STORICO

Ecco l’offerta del Black Friday da segnalare a chi cerca i suoi nuovi auricolari wireless: il prezzo minimo storico sul modello OPPO Enco Buds2. L’evento di oggi propone uno sconto del 66% sul prezzo di listino, permettendoti di acquistarli a soli 17 euro, nella colorazione Bianco visibile in queste immagini. Si tratta di una spesa davvero irrisoria considerando le loro caratteristiche. Il voto medio ottenuto da oltre 8.900 recensioni su Amazon è molto alto: 4,4/5.

Auricolari wireless: offerta Black Friday per OPPO Enco Buds2

Perfetti per la musica, per i podcast e per le telefonate (ma anche per il collegamento a un computer), sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.2 per il collegamento senza fili ai dispositivi. Possono contare su un sistema avanzato per la cancellazione del rumore, così da garantire un’esperienza di ascolto priva di disturbi e distrazioni, in ogni situazione. Ancora, la certificazione IPX4 assicura la protezione dal contatto con acqua e sudore. Trovi tutte le altre informazioni nella pagina dedicata alle cuffiette.

Lo sconto del 66% di oggi porta gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 al loro prezzo minimo storico di soli 17 euro. L’offerta non ha precedenti, fin da quando sono in vendita. Se li ordini adesso, arriveranno a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita se hai un abbonamento Prime attivo. La spedizione è a carico di Amazon.

