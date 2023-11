Black Friday: risparmia 147€ su Oral-B iO6 con Echo Pop

Si respira già aria di Black Friday: la conferma giunge dall’offerta di Amazon che propone lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 e lo smart speaker Echo Pop con un risparmio di ben 147 euro rispetto all’acquisto separato dei due prodotti. Cosa li accomuna? L’impiego dell’intelligenza artificiale per svolgere al meglio le loro funzioni.

-147€ per Oral-B iO6 ed Echo Pop: è già Black Friday

L’IA in dotazione è in grado di riconoscere lo stile di spazzolamento e di guidare nella pulizia dei denti, aiutando a raggiungere ogni angolo della bocca in modo efficace, senza tralasciare le zone più difficili da raggiungere. È solo una delle tante caratteristiche dello spazzolino che, tra le altre cose, integra cinque modalità preimpostate (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Ogni informazione è visualizzata sul display interattivo che ti saluta quando lo accendi e ti sorride se fai un buon lavoro. Oral-B iO6 ha in dotazione un’esclusiva testina rotonda che produce delicate micro-vibrazioni per gengive più sane al 100% in una settimana e una sensazione di freschezza senza paragoni. Ancora, tra gli altri punti di forza, vale al pena citare la tecnologia magnetica iO per un’esperienza professionale e delicata al tempo stesso.

Echo Pop non ha bisogno di presentazioni. È la new entry nel catalogo di smart speaker basati sull’intelligenza artificiale di Alexa, utile sia per ascoltare la musica e i podcast che per ottenere informazioni di qualunque tipo. Da non dimenticare la sua funzione di centro per il controllo delle apparecchiature presenti nella smart home. Anche in questo caso, per saperne di più, invitiamo a consultare la descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, che anticipa il Black Friday, è possibile acquistare i due dispositivi in forte sconto, al prezzo finale di 136,99 euro. Così, si risparmiano 147 euro rispetto all’acquisto separato. Vendita e spedizione sono curate direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio garantita in un solo giorno. È anche un’ottima idea regalo, utile e hi-tech, per portarsi avanti in vista delle festività di Natale ormai alle porte.