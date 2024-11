Black Friday pCloud: 60% di sconto sul bundle 3 in 1 con 5 TB di spazio e pCloud Pass a vita

Uno spazio cloud sicuro, protezione dei file con la migliore crittografia oggi disponibile, più un password manager completo: tre strumenti indispensabili per la privacy di file e dati personali, tre strumenti inclusi nel bundle 3 in 1 di pCloud in occasione del Black Friday.

pCloud è un servizio di cloud storage che ha la propria base in Svizzera. Si tratta di un aspetto importante, dato che proprio per la sua ubicazione i file sono tutelati dalla legge federale della Svizzera sulla protezione dei dati, una delle più severe al mondo. Inoltre è una piattaforma facile da usare, che offre la sincronizzazione dei propri file su qualsiasi tipo di dispositivo, anche offline.

A fronte di un prezzo di listino pari a 1.563 euro, il pacchetto 3 in 1 di pCloud è in offerta a 599 euro, per effetto di uno sconto del 60%. È previsto un unico pagamento, dal momento che i piani inclusi nel bundle sono tutti e tre a vita.

Per accedere alla promozione Black Friday basta collegarsi su questa pagina del sito ufficiale pCloud.

L’offerta Black Friday di pCloud con il bundle 3 in 1

Il bundle in edizione limitata di pCloud in occasione del Black Friday include il piano Pro da 5 TB, il servizio Encryption e il password manager Pass Premium. Tutti e tre i servizi sono da intendersi a vita, dunque si dovrà pagare una sola volta per avere poi accesso illimitato a tutte le funzionalità per sempre.

Spazio di archiviazione

Lo spazio di archiviazione di pCloud è una soluzione che permette di memorizzare i propri file digitali ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento. Il backup e la sincronizzazione dei dati sono automatici, in più si può contare su una condivisione dei file semplificata e alla portata di tutti.

Crittografia

Il piano a vita Encryption di pCloud offre una crittografia lato client. Per i non addetti ai lavori, ciò significa che nessuno può avere accesso ai dati personali del titolare del servizio, nemmeno le persone che lavorano all’interno di pCloud.

Password manager

pCloud Pass è un password manager affidabile che consente di gestire e accedere alle proprie password in modo sicuro su tutti i propri dispositivi. Tra le altre cose, è possibile memorizzare password illimitate, compilare in automatico i campi delle credenziali e condividere le password crittografate.

Altri servizi inclusi

In tutti i piani pCloud sono poi incluse ulteriori funzionalità come:

backup dai principali servizi, tra cui Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos, OneDrive e Instagram

player audio e video integrato per riprodurre le proprie canzoni o guardare i video desiderati

integrazione con qualsiasi dispositivo

ampia scelta di opzioni per la condivisione dei file

utilizzo del protocollo TLS/SSL durante il trasferimento dei file dal proprio dispositivo verso i server pCloud

I prezzi del bundle 3 in 1 di pCloud

In occasione dell’offerta del Black Friday, il pacchetto 3 in 1 di pCloud è in promozione a 599 euro invece di 1.563 euro.

Ecco nel dettaglio quanto si risparmia:

Pro 5 TB a vita : valore di 1.095 euro

: valore di 1.095 euro Encryption a vita : valore di 229 euro

: valore di 229 euro Pass Premium a vita: valore di 239 euro

La promozione Black Friday di pCloud è disponibile su questa pagina del sito pCloud.