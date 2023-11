Black Friday: price drop per Mario Wonder e FC 24 su Switch

Per il Black Friday, Amazon propone numerosi sconti anche sui videogiochi: è il caso di due tra i titoli più importanti del momento su Switch ovvero il nuovo punto di riferimento del genere platform Super Mario Bros. Wonder e FC 24, la nuova simulazione calcistica di EA SPORTS, appena uscita.

Switch: sconti Black Friday su Mario Wonder e FC 24

Il primo, oggi al suo prezzo minimo storico, introduce nuove dinamiche di gioco ed elementi inediti per la serie, sfruttando al meglio le potenzialità della console ibrida di Nintendo. Se l’intenzione è quella di metterlo sotto l’albero come regalo di Natale, si può procedere tranquillamente all’acquisto, contando sulla possibilità di effettuare un

Il secondo non ha bisogno di presentazioni: è l’ultima versione del titolo che EA SPORTS dedica agli amanti del calcio, anche in questo caso al suo prezzo minimo dal lancio. Rinnovato per l’occasione, include numerose modalità da affrontare in singolo e in multiplayer.

