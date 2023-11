Black Friday: notebook HP (Core i5-12, 8/512GB) al MINIMO

HP 15s al prezzo minimo storico è una delle offerte della Settimana del Black Friday su Amazon che meritano di essere messe in evidenza. Si tratta di un notebook bello da vedere e versatile, progettato da uno dei marchi leader nel settore PC per rispondere alle esigenze di chi lavora, ma non solo: è adatto anche allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Grazie al forte sconto di oggi è un ottimo affare, da cogliere al volo prima di un sold out che non fatichiamo possa arrivare presto.

HP 15s: notebook al minimo storico per il Black Friday

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Ecco le specifiche tecniche integrate: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1235U, chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, batteria con autonomia elevata, due porte USB Type-A, una Type-C, uscita video HDMI, lettore SD e jack audio. Dai un’occhiata alla descrizione completa per saperne di più.

Al prezzo finale di 479 euro, il notebook HP 15s è un affare per chi cerca un portatile completo e versatile da dedicare al lavoro, ma non solo. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio assicurata in un paio di giorni al massimo.

