 Magnifica Start (ricondizionata): macchina per espresso in chicchi al 51%
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Magnifica Start (ricondizionata): macchina per espresso in chicchi al 51%

La macchina per espresso automatica con macinino incorporato e monta latte, Magnifica Start (ricondizionata), è in offerta su eBay al 51%.
Magnifica Start (ricondizionata): macchina per espresso in chicchi al 51%
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La macchina per espresso automatica con macinino incorporato e monta latte, Magnifica Start (ricondizionata), è in offerta su eBay al 51%.
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Anche per te il caffè è quasi una religione e ormai ti sei talmente abituato a quello del bar che non riesci più a berlo dalla moka? Allora approfitta di questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello la macchina per espresso automatica Magnifica Start (ricondizionata) a soli 265,90 euro, invece che 549,90 euro. Per averla a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai risparmiare il 49% su prezzo di listino più un ulteriore sconto del 5% il codice segreto per una risparmio totale di ben 284 euro. Inoltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 93,30 euro a interessi zero con Klarna.

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Magnifica Start (ricondizionata) funzionante al 100%

La Magnifica Start (ricondizionata), è ispezionata, pulita, ricondizionata in modo professionale, non ha segni di usura ed è funzionante al 100%. Inoltre avrai la possibilità di restituirla entro 30 giorni senza pagare nulla. Con questa straordinaria macchina per espresso e cappuccino ti dimenticherai del tuo bar preferito.

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È dotata di un contenitore per chicchi di caffè da 250 grammi, con macinacaffè integrato, e uno per caffè già macinato. In questo modo potrai scegliere quello che preferisci. Inoltre possiede una monta latte integrato per il cappuccino è un pratico pannello Soft Touch molto semplice da utilizzare con diverse funzioni che si adattano alle tue esigenze. Puoi avvalerti dell’erogazione del caffè di due tazze in contemporanea e puoi personalizzarne la lunghezza. Ha una raccogli gocce smontabile per lavarlo più comodamente e un design elegante e moderno che sta bene su qualsiasi cucina.

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Una di quelle occasioni da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi vai adesso su eBay e acquista la tua Magnifica Start (ricondizionata) a soli 265,90 euro, invece che 549,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento. Completando l’ordine oggi potrai riceverla comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
18 mag 2026
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