Magnifica Start (ricondizionata): macchina per espresso in chicchi al 51%

Anche per te il caffè è quasi una religione e ormai ti sei talmente abituato a quello del bar che non riesci più a berlo dalla moka? Allora approfitta di questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello la macchina per espresso automatica Magnifica Start (ricondizionata) a soli 265,90 euro, invece che 549,90 euro. Per averla a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai risparmiare il 49% su prezzo di listino più un ulteriore sconto del 5% il codice segreto per una risparmio totale di ben 284 euro. Inoltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 93,30 euro a interessi zero con Klarna.

Magnifica Start (ricondizionata) funzionante al 100%

La Magnifica Start (ricondizionata), è ispezionata, pulita, ricondizionata in modo professionale, non ha segni di usura ed è funzionante al 100%. Inoltre avrai la possibilità di restituirla entro 30 giorni senza pagare nulla. Con questa straordinaria macchina per espresso e cappuccino ti dimenticherai del tuo bar preferito.

È dotata di un contenitore per chicchi di caffè da 250 grammi, con macinacaffè integrato, e uno per caffè già macinato. In questo modo potrai scegliere quello che preferisci. Inoltre possiede una monta latte integrato per il cappuccino è un pratico pannello Soft Touch molto semplice da utilizzare con diverse funzioni che si adattano alle tue esigenze. Puoi avvalerti dell’erogazione del caffè di due tazze in contemporanea e puoi personalizzarne la lunghezza. Ha una raccogli gocce smontabile per lavarlo più comodamente e un design elegante e moderno che sta bene su qualsiasi cucina.

Una di quelle occasioni da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi vai adesso su eBay e acquista la tua Magnifica Start (ricondizionata) a soli 265,90 euro, invece che 549,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento. Completando l’ordine oggi potrai riceverla comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.