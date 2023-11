Black Friday Sky: buono Amazon 50€ in regalo

È già iniziato il Black Friday, con l’offerta di Sky che offre un mondo di intrattenimento e un buono regalo Amazon da 50 euro al prezzo mensile di soli 19,90 euro (anziché 48,00 euro, per 18 mesi). L’unico requisito richiesto per chi vuole approfittarne è quello che prevede la possibilità di attivarla solo online. Vediamo cosa include e perché conviene.

L’offerta solo online di Sky per il Black Friday

Il pacchetto Intrattenimento Plus, quello con i contenuti di Sky TV e tutto il catalogo di Netflix in streaming, è affiancato dai film di Sky Cinema e dalla piattaforma Paramount+, senza costi aggiuntivi. Come già scritto, per chi attiva ora, c’è anche una gift card dal valore di 50 euro che sarà possibile spendere liberamente sull’e-commerce.

Ecco alcuni dei contenuti inclusi: tutte le puntate di show come X Factor e MasterChef Italia, la serie Un’Estate Fa, la quinta e ultima stagione di Fargo, pellicole come Nuovo Olimpo, gli episodi di Suburræterna e The Crown, Squid Game – La Sfida, Babylon, Super Mario Bros., Everything Everywhere All at Once, Vita da Carlo e molto altro ancora. Per tutte le altre informazioni, consultare la pagina dedicata.

Dopo aver attivato l’offerta seguendo le istruzioni qui sotto, si riceverà un’email (entro il 24 gennaio 2024) con le istruzioni su come ricevere il buono regalo da spendere su Amazon.

Acquista Sky Q via Internet;

scegli almeno il pacchetto Intrattenimento Plus Standard (Sky TV e Netflix) + Sky Cinema;

attiva l’abbonamento entro il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo infine che la nuova promozione rimarrà attiva solo per un periodo limitato, fino ai giorni del Black Friday, più precisamente fino al Cyber Monday del 27 novembre. L’abbonamento a Netflix incluso è quello della formula Standard con streaming Full HD, visione in contemporanea su due schermi e senza interruzioni pubblicitarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.