Black Friday: smartphone Motorola a soli 68€

Una segnalazione veloce per Motorola moto e22i in sconto su Amazon al prezzo di soli 68 euro. La promozione sullo smartphone anticipa l’inizio del Black Friday. Non sappiamo quante siano le unità disponibili: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne finché in tempo.

Prezzo stracciato per Motorola moto e22i al Black Friday

Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Queste le specifiche tecniche integrate: display Max Vision da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento 90 Hz, processore octa core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile con microSD), Wi-Fi, Bluetooth, doppia videocamera posteriore con sensore da 16 megapixel, selfie camera frontale e batteria da 4.020 mAh. La colorazione è Graphite Grey, quella visibile nelle immagini qui allegate. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Al prezzo di soli 68 euro, grazie allo sconto del 51% applicato in automatico, lo smartphone Motorola moto e22i è un affare da cogliere al volo. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici, merito della promozione in vista del Black Friday.

La disponibilità è immediata ed è possibile contare sulla spedizione gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche della consegna prima di confermare l’ordine: non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba.

