Black Friday su fibra e streaming, ecco le due migliori offerte

Nell’attuale incertezza economica, dove aumenti dei prezzi e inflazione fanno la voce grossa, il Black Friday su fibra e streaming rappresenta un modo per gli utenti di risparmiare su questi due servizi.

Le promozioni sono davvero speciali e i gestori che le offrono sono diversi. Ma, per andare sul sicuro, bisogna sempre affidarsi ai migliori, che in questo caso sono TIM e SKY.

Vediamo nei dettagli cosa offrono il provider di Internet e la piattaforma a pagamento.

TIM Wifi Power All Inclusive

Il Black Friday su fibra e streaming non poteva non coinvolgere TIM. L’offerta è veramente allettante: canone a 34,90 euro al mese, anziché 39,90 euro, contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum e connessione internet illimitata in FTTH fino a 10 GBPS.

Ecco cosa è altro compreso con l’offerta TIM Wifi Power All Inclusive:

telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; modem TIM 10 GB ;

; chiavetta LTE per una connessione attiva anche in caso di assenza di connessione fibra;

per una connessione attiva anche in caso di assenza di connessione fibra; TIM Navigazione Sicura , compreso Parental Control e Antivirus;

, compreso Parental Control e Antivirus; TIM Assistenza Immediata e Dedicata , con accesso prioritario tramite 187 o presso i negozi TIM previo appuntamento;

, con accesso prioritario tramite 187 o presso i negozi TIM previo appuntamento; TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti, con la quale si può chiedere un rimborso in caso di insoddisfazione.

Per attivare questa offerta, accedere a questa pagina.

Sky Wi-Fi con buono Amazon di 50 euro

Per chi è già cliente di SKY, il colosso delle comunicazioni ha riservato un omaggio se attivano la fibra SKY TV: buono Amazon di 50 euro da usare per acquistare uno dei tanti prodotti presenti sulla piattaforma di e-commerce.

Sottoscrivendo questa offerta, il canone che si andrà a pagare è di 24,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 29,90 euro. L’attivazione è gratis.

Nella versione standard sono comprese le telefonate a consumo, che prevedono il pagamento di 19 centesimi verso i fissi e mobili, a cui si aggiunge per quest’ultime lo scatto alla risposta di 19 centesimi.

Ovviamente la connessione Internet è illimitata e arriva fino a 1 GBPS e il modem è in comodato d’uso gratuito.

Per sottoscrivere questa offerta, bisogna prima diventare cliente SKY. Per farlo, accedere qui e approfittare delle promozioni attuali.

