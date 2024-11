Black Friday: il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ al MINIMO storico

Samsung Galaxy Tab A9+ è in forte sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday che prende il via oggi e che andrà avanti fino al 2 dicembre. Il tablet ha raggiunto il suo prezzo minimo storico sia nella versione Wi-Fi che in quella dotata di connettività 5G per navigare in mobilità. Lato software, il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. È perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali.

Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta per il Black Friday

Tra le specifiche tecniche figurano il display da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, il processore octa core Qualcomm Snapdragon 695, 4 o 8 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth (5G opzionale), jack audio per gli auricolari e batteria da 7.040 mAh con autonomia elevata. Per saperne di più visita la pagina dedicata.

Per conoscere tutti gli sconti sul tablet Samsung Galaxy Tab A9+ fai un salto sull’e-commerce. Si parte da soli 159 euro per la versione Wi-Fi da 4/64 GB. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini subito. È un ottimo affare anche se lo vuoi regalare per Natale.

La pagina di riferimento per seguire tutte le promozioni relative alla Settimana del Black Friday è amazon.it/blackfriday. Qui, da oggi e fino al 2 dicembre, potrai trovare una selezione delle migliori offerte disponibili sull’e-commerce, con un focus particolare su categorie come informatica, elettronica e dispositivi per la smart home.