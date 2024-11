Black Friday: tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE con S Pen a -200€

Oggi in sconto di 200 euro per la giornata del Black Friday, Samsung Galaxy Tab S9 FE è la scelta giusta se stai cercando un nuovo tablet. Acquistalo per te o mettilo sotto l’albero per un regalo hi-tech di Natale che sarà di certo gradito. Non lasciarti sfuggire la promozione su Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso. Il pennino S Pen per disegnare, prendere appunti e scrivere a mano libera sullo schermo è incluso nella confezione, così come il caricatore.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: le specifiche del tablet

Lato software, il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare e installare le applicazioni. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, per tutti i dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Display da 10,9 pollici in alta risoluzione;

processore Exynos 1380;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

fotocamere anteriore e posteriore;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

certificazione IP68;

batteria da 8.000 mAh con autonomia elevata.

Lo sconto di 200 euro sul listino è automatico e ti permette di acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE al prezzo di 349 euro. Scegli liberamente tra le colorazioni Gray, Silver, Lavender e Mint, la spesa non cambia. Come già anticipato, il pennino è incluso.

Siamo arrivati all’appuntamento annuale con il Black Friday, il giorno giusto per approfittare delle offerte più interessanti online. Non perdere l’occasione e visita l’indirizzo amazon.it/blackfriday, per trovare promozioni convenienti. Fino al Cyber Monday di lunedì, qui segnaleremo i migliori articoli tecnologici per elettronica, smart home e informatica tra quelli in sconto.