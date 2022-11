Black Friday: l'occasione sul tablet Teclast M40 Pro

Un ottimo tablet Android a prezzo stracciato: è quanto propone l’offerta di oggi nella Settimana del Black Friday su Amazon per quanto riguarda il Teclast M40 Pro. Il dispositivo raggiunge in queste ore il suo prezzo minimo storico. Un’opportunità da cogliere al volo.

Black Friday: l’offerta sul tablet Teclast M40 Pro

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche: display Full HD da 10,1 pollici, processore octa core, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, modulo 4G-LTE per la connessione a Internet in mobilità, quattro altoparlanti, slot microSD, jack audio, fotocamere frontale e posteriore da 5 e 8 megapixel, porta USB-C e batteria da 7.000 mAh con grande autonomia. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet Teclast M40 Pro al prezzo di soli 151,99 euro invece di 199,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

In forte sconto anche il modello Teclast P20S, sempre da 10 pollici: tutti i dettagli nella scheda dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.