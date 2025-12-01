 Il Black Friday taglia il prezzo della stazione meteorologica smart
SwitchBot Meter Pro è in sconto del 40% per il Cyber Monday (Black Friday): risparmia sulla stazione meteorologica smart con Bluetooth.
SwitchBot Meter Pro è in sconto del 40% per il Cyber Monday (Black Friday): risparmia sulla stazione meteorologica smart con Bluetooth.

Lo sconto del 40% di oggi taglia il prezzo di SwitchBot Meter Pro, la stazione meteorologica smart dotata di connettività Bluetooth che integra sensori svizzeri per una risposta rapida con letture accurate. Il merito è della promozione messa in campo nel Cyber Monday che si celebra oggi. Sull’e-commerce ha oltre 1.200 recensioni con un voto medio di 4,6/5. Offre notifiche sonore, dell’app e a schermo.

È un dispositivo 5-in-1 con display da 3,6 pollici che visualizza temperatura, umidità, ora, data, livello di comfort e previsioni del tempo (quest’ultimo se associato a uno hub). Fornisce tutte le informazioni essenziali sull’ambiente domestico e può contare sulla certificazione IP65 per quanto riguarda l’impermeabilità. Può essere installata anche all’esterno e non teme la pioggia. Il design è compatto ed elegante con supporti per appenderlo a parete e regolabili per una facile collocazione in qualsiasi stanza. Inoltre è a basso consumo energetico con una durata delle batterie (due di tipo AA, incluse nella confezione) pari a 12 mesi e promemoria per la sostituzione. Nella descrizione trovi altri dettagli.

Non servono coupon o codici da attivare, lo sconto del 40% è automatico e porta SwitchBot Meter Pro al prezzo finale di soli 29,99 euro invece di 49,99 euro come da listino ufficiale. È venduto dal negozio italiano del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con disponibilità immediata.

Il Cyber Monday segna oggi il traguardo finale della lunga settimana del Black Friday. Hai tempo fino a mezzanotte per approfittare degli sconti rimasti online: i migliori sono raccolti nella sezione dell’e-commerce dedicata all’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
1 dic 2025
