Questo tablet Teclast (Wi-Fi 6) è a prezzo stracciato

Il rapporto qualità-prezzo già elevato di Teclast P25T diventa oggi ancora più conveniente grazie a un’offerta Amazon per il Black Friday: il tablet è infatti proposto con uno sconto del 32% che lo rende il regalo di Natale hi-tech perfetto da mettere sotto l’albero.

Teclast P25T: tablet Android con Wi-Fi 6, l’affare

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel e pannello IPS, processore quad core con GPU integrata, 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 5 megapixel e anteriore da 2 megapixel, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite cavo USB-C.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con una Wave Texture sul retro per un’impugnatura solida. Il sistema operativo preinstallato è Android 12 con pieno accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile allungare le mani sul tablet Teclast P25T al prezzo finale di soli 87,99 euro invece di 129,99 euro come da listino, grazie all’offerta Amazon per il Black Friday.

Un’ottima idea per un regalo di Natale hi-tech. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

