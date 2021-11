Black Friday: tre idee regalo per amici creativi

Quella del Black Friday è diventata una tradizione ormai consolidata anche in Italia: sconti, promozioni e ricche offerte ci ingolosiscono a tal punto da decidere di ordinare tutti i regali per le festività natalizie direttamente in questo periodo, per risparmiare tempo ma soprattutto una discreta quantità di denaro. Se sei in cerca di un'idea regalo originale e soprattutto creativa per amici e parenti, puoi approfittare della promozione proposta da Domestika: un pacchetto da tre corsi a soli 25,90 euro, risparmiando così quasi il 60% rispetto all'acquisto singolo.

Ma non lasciarti ingannare dalla parola “creatività”: nel suo vastissimo elenco proposto, Domestika ha inserito anche corsi dedicati al marketing oppure alle competenze a livello di software. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le categorie di interesse.

Domestika: tre proposte per regali creativi

Basandoci sui corsi proposti da Domestika, proviamo a comporre qualche pacchetto interessante. Per aspiranti influencer che vogliono fare di Instagram la base di partenza per la propria attività consigliamo il corso di “Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories”, quello di “Strategie per sviluppo di un marchio”, più il corso di “Brand strategy per Instagram”.

Se il ricevente del dono è un appassionato di disegno digitale, allora non potrai che scegliere il corso di introduzione ad Adobe Photoshop, SketchUp e Procreate. O ancora, per gli amanti della cucina puoi puntare sul corso di Food Styling (l'arte di impiattare), di Cake Design o di decorazione con fiori realistici in pasta di zucchero. Come avrai potuto intuire le possibilità sono pressoché infinite.

Ogni corso Domestika è composto da un certo numero di videolezioni ad accesso illimitato e da qualsiasi dispositivo, che garantisce una certa comodità dal punto di vista di gestione del tempo. Gli insegnanti sono tutti figure professioniste ed estremamente abili. Al termine del corso ogni partecipante riceverà un attestato di completamento personalizzato e firmato dallo stesso insegnante. Se vuoi approfittare della promozione Domestika ti ricordiamo che l'offerta prevede un pacchetto da tre corsi a soli 25,90 euro, con un risparmio di circa il 60% rispetto all'acquisto singolo.