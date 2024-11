Black Friday e videosorveglianza outdoor: Tapo C500 al MINIMO

È scesa al suo prezzo minimo storico la telecamera per la videosorveglianza outdoor della casa di TP-Link: si tratta del modello Tapo C500, che su Amazon ha raccolto oltre 10.600 recensioni con un voto medio pari a 4,6/5. È merito di un’offerta per il Black Friday appena lanciata dall’e-commerce.

TP-Link Tapo C500 in forte sconto per il Black Friday

Garantisce una protezione a 360 gradi attraverso la testa in grado di girare liberamente e di inclinarsi in verticale, eliminando così i punti ciechi. C’è poi il rilevamento Smart AI con funzionalità Person Detection e Motion Tracking per le persone e seguirne i movimenti, avvisando con una notifica sull’app solo quando necessario. Ancora, il sensore con visione Live View 1080p cattura ogni dettagli e la visione notturna fino a 30 metri permette l’acquisizione di immagini a ottima qualità anche in condizioni di totale oscurità. La certificazione IP65 assicura la resistenza a polvere e acqua, ci sono l’allarme sonoro e luminoso con sirena integrata, lo slot per microSD fino a 512 GB su cui salvare le registrazioni e la comunicazione audio bidirezionale da remoto. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Approfitta del forte sconto e acquista la telecamera Tapo C500 di TP-Link per la videosorveglianza outdoor della casa al prezzo finale di soli 31,99 euro, invece di 59,99 euro come da listino, con un risparmio di 28 euro. Non servono coupon: devi solo metterla nel carrello. Se la ordini subito, arriverà da te già entro domani (con la consegna gratuita per gli abbonati Prime).

Se vuoi restare aggiornato sulle migliori offerte del Black Friday, fai un salto su amazon.it/blackfriday. Qui su Punto Informatico, invece, fino al 2 dicembre ti segnaleremo le promozioni più convenienti per informatica, casa smart ed elettronica.