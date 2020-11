Nessun compromesso in termini di performance per chi sceglie una SSD per il proprio computer. Oggi segnaliamo qui l’unità da 2 TB della linea Western Digital Blue proposta in offerta su Amazon per la settimana del Black Friday al prezzo di 199,99 euro invece di 252,99 euro come da sito ufficiale del produttore.

2 TB di storage a tutta velocità: sconto sulla SSD WD Blue

Il formato è quello da 2,5 pollici. Le prestazioni sono elevate: fino a 560 MB/s di velocità in fase di lettura e 530 MB/s in scrittura. Questo si traduce in un’attesa ridotta al minimo durante l’avvio e tempi di caricamento o salvataggio dei contenuti nemmeno paragonabili a quelli di un disco fisso tradizionale.

La capacità di immagazzinare fino a 2 TB di dati in un ingombro così piccolo è consentita dall’impiego della tecnologia 3D NAND. Al prezzo di soli 199,99 euro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, tenendo conto anche dell’affidabilità del marchio, uno dei più noti e longevi nel mercato delle soluzioni per lo storage. È solo una delle tante offerte di cui poter beneficiare su Amazon in questa settimana che anticipa l’appuntamento con il Black Friday.