Mouse di qualità superiore, ma a un prezzo inferiore

Il mouse Logitech MX Master è da tempo uno dei prodotti di maggior qualità e affidabilità che Logitech ha messo a punto. In questo dispositivo è infatti riassunto il meglio di quel che il gruppo può offrire su questo segmento, con in più l’invitante sconto che, in queste prime ore di Black Friday “lungo”, è a disposizione su Amazon: -37%.

Logitech MX Master, qualità al massimo sconto

Il mouse ha una conformazione rigonfiata che porta la mano ad assumere una posizione a metà tra quella di un mouse tradizionale e quella di un mouse verticale: un concept tradizionale, insomma, che strizza l’occhio a qualcosa di più evoluto. Il numero di opzioni personalizzabili è altissimo: oltre ai due pulsanti ed alla rotellina, infatti, compaiono un pulsante superiore, una ulteriore rotellina laterale, una coppia di leve alto/basso e infine il pulsante nascosto sotto la superficie di appoggio del pollice.

Nessun filo, tracciamento laser 1000 DPI, ricevitore USB Unifying per una miglior integrazione con eventuali tastiere wireless. A tutto ciò si aggiunga una lunghissima autonomia, che fa dimenticare del tutto la necessità di una breve ricarica ogni tanto.

Il mouse Logitech MX Master con colorazione “special edition” è disponibile al prezzo di 39,90 euro, il prezzo più basso mai raggiunto da questo dispositivo. Un dispositivo di qualità superiore, per chi macina molti “km” con il mouse durante la giornata: la differenza è evidente, fin dal primo tocco, ecco perché una parentesi di sconto non può che rappresentare un’ottima opportunità sia per lo studio che per il lavoro. O per Natale, perché no.