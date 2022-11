Black Friday: Xbox Series S al minimo storico

Alla ricerca del regalo di Natale perfetto per un appassionato di videogiochi? Oggi, in occasione del Black Friday, la console di ultima generazione Xbox Series S è al prezzo minimo storico su eBay. Un’ottima opportunità per chi vuol far trovare sotto l’albero (ad altri o a se stesso) la piattaforma gaming di casa Microsoft.

Xbox Series S: il Black Friday da giocare

Tra le specifiche tecniche spiccano una CPU octa core Zen 2 custom, una GPU in grado di raggiungere i 4 TFLOPS di potenza e l’unità SSD NVMe da 512 GB personalizzata per l’archiviazione di giochi e salvataggi. È inoltre incluso il controller ufficiale wireless. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta per il Black Friday, hai la possibilità di acquistare la console Xbox Series S di Microsoft al prezzo finale di soli 229,90 euro invece di 299,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni.

L’affidabilità del venditore, italiano, è garantita dagli oltre 235.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay.

