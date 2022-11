Xiaomi F2: la TV 4K è un affare al Black Friday

Con diagonali da 43, 50 e 55 pollici, cornici sottilissime e funzionalità smart, la linea Xiaomi F2 è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon in occasione del Black Friday: fino a 130 euro di sconto sulle TV 4K della linea. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche in vista del passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre.

Black Friday e TV 4K: le offerte su Xiaomi F2

Scorrendo l’elenco delle caratteristiche troviamo la piattaforma Fire TV preinstallata con supporto all’assistente Alexa. Si tratta dunque di modelli pronti per lo streaming da Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Infinity, RaiPlay ecc. Inoltre, si può contare sulle connessioni HDMI 2.1, WiFi, Bluetooth e USB. Non manca infine la tecnologia HDR10, per un’esperienza di alto livello. Il telecomando in dotazione garantisce il supporto ai comandi vocali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Sono questi i tre televisori oggi in forte sconto per il Black Friday su Amazon.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: per chi ordina subito è garantita la consegna all’inizio della prossima settimana.

