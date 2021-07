In arrivo un nuovo smartphone BlackBerry con 5G?

È tutto da prendere con le pinze, al momento non c'è nulla di confermato né di ufficiale, solo una dichiarazione d'intenti resa nota da OnwardMobility: la società statunitense, dal settembre scorso in controllo del marchio BlackBerry grazie a un accordo di licenza, ha confermato il proprio impegno finalizzato alla realizzazione di uno smartphone 5G e a riportare l'iconico brand sul mercato.

Uno smartphone 5G nel futuro del marchio BlackBerry?

Lo ha fatto mettendo online una pagina dedicata al Pre-Commitment Program, una sorta di waitlist a cui iscriversi per ricevere in anticipo informazioni sul dispositivo (l'uscita era stata inizialmente prevista entro la prima metà del 2021). Il testo condiviso fa riferimento anche alla possibilità di influenzare direttamente le caratteristiche e le funzionalità del prodotto fornendo consigli e suggerimenti, un dettaglio non di poco conto che sembra suggerire come il progetto sia ancora alle sue fasi preliminari.

L'unica cosa certa è la volontà di includere il supporto alle reti 5G. Non è dato a sapere se il telefono integrerà la tastiera fisica QWERTY che ormai tanti (troppi) anni fa ha portato il brand al successo, soprattutto tra i professionisti alla ricerca di un alleato per la produttività in movimento.

Prima di passare nelle mani di OnwardMobility, il marchio è stato controllato da TCL Communication, intenzionata a rilanciarlo con una nuova linea di smartphone Android, senza però ottenere il successo commerciale sperato.