Black+Decker Trapano Avvitatore Compatto a soli 60€ su eBay

Professionisti e fai da te unitevi per approfittare di questa incredibile offerta disponibile solo ed esclusivamente su eBay proprio in questo momento. Oggi il Trapano Avvitatore Black+Decker è tuo a soli 60 euro! Questa versione compatta arriva a casa tua con incluse due batterie dall’ampia autonomia. Si tratta di un’ottima promozione da prendere al volo prima che finisca.

Per ottenere questo prezzo super conveniente dovrai inserire il coupon REGALI25 nella casella dedicata ai codici sconto, alla pagina dei metodi di pagamento. In questo modo beneficerai di un extra sconto del 10% applicato al prezzo già in promozione. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento avrai la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero.

Questo trapano avvitatore offre specifiche tecniche molto interessanti. Infatti, ha una capacità di foratura fino a 25 mm su legno e 10 mm su metallo. Inoltre, grazie alle 10 regolazioni di coppia di serraggio puoi avvitare con precisione su diversi materiali e con diverse dimensioni di viti. Inoltre, hai anche a disposizione una posizione per la foratura.

Trapano Avvitatore Black+Decker: qualità, risparmio e comfort

Insomma, questo gioiellino è davvero tutto fare. Scegliendo il Trapano Avvitatore Black+Decker hai dalla tua parte un prodotto di ottima qualità. Tutto è studiato e curato nei minimi particolari. Il design ergonomico con impugnatura soft grip antiscivolo assicura un ottimo comfort e sicurezza durante l’utilizzo. Tutto questo a soli 60 euro con il coupon REGALI25.

Questo trapano avvitatore è anche dotato di una luce LED integrata che illumina l’area di lavoro. In questo modo puoi effettuare montaggi chiari e pratici in armadi, sotto i lavandini o in zone particolarmente buie. Il mandrino autoserrante da 10mm garantisce un cambio rapido e semplice di inserti e punte. Così sei subito pronto per effettuare un’avvitatura o una foratura.

Non perdere altro tempo! Acquista ora il Trapano Avvitatore Black+Decker a soli 60 euro su eBay.