Blackview Tab 70 WiFi: a 99€ è un AFFARONE IMPERDIBILE di Amazon

State cercando un tablet affidabile e conveniente per le vostre esigenze lavorative, di studio o di svago? Beh, abbiamo una fantastica offerta per voi! Grazie alla promozione di Amazon, potete acquistare il Blackview Tab 70 WiFi con Android 13 a soli 99,99 euro anziché 199,98 euro. L’unica cosa da fare è selezionare l’apposito coupon sconto del 50% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Blackview Tab 70 WiFi: caratteristiche tecniche principali

Il Blackview Tab 70 è un tablet che mette l’accento sulla tecnologia e sulle funzionalità avanzate. Grazie al Wi-Fi 6, avrete una connessione più veloce e stabile su doppia banda 2,4/5GHz, mentre la tecnologia TWT (TARget Wake Time) riduce il consumo energetico. Il Bluetooth 5.0 assicura una copertura più ampia e una trasmissione più veloce dei dati. Inoltre, il tablet è aggiornato al sistema operativo Android 13.

Le tre fotocamere, di cui due sul retro da 2MP+5MP, vi consentiranno di scattare foto di ottima qualità. Con 128 GB di memoria di archiviazione e la possibilità di espansione fino a 2 TB tramite schede Micro SD/TF, avrete spazio più che sufficiente per tutti i vostri file. I 16 GB di RAM garantiscono un avvio rapido delle applicazioni e un’esperienza fluida.

Lo schermo IPS a colori da 10,1 pollici offre una visione nitida e colori brillanti, supportando anche Widevine L1 per la riproduzione di video HD. Inoltre, i due altoparlanti stereo offrono un’esperienza audiovisiva coinvolgente. La batteria ad alta capacità da 6580 mAh assicura un utilizzo prolungato.

Questo tablet è adatto a qualsiasi attività, dal lavoro all’uso domestico, e offre anche modalità di controllo genitoriale per un’educazione sicura dei bambini. Approfittate subito di questa incredibile offerta e portatevi a casa il Blackview Tab 70 a soli 99,99 euro, con la spedizione veloce e gratuita in tutta Italia per i clienti Prime. Non lasciatevi scappare questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.