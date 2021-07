Blink Mini e Outdoor: sicurezza con lo sconto

Molti italiani hanno già programmato le vacanze. Per non avere brutte sorprese al rientro sarebbe meglio installare una videocamera di sorveglianza. Sul mercato ci sono diversi modelli, come quelle che Amazon propone ad un prezzo molto interessante. Le Blink Mini e Outdoor possono essere acquistate con lo sconto del 30%, rispettivamente a 27,99 euro e 83,99 euro.

Blink Mini e Outdoor: sicurezza a basso prezzo

Blink Mini è la più piccola tra le videocamere vendute dal produttore. Le dimensioni sono 50x49x36 millimetri. Può essere appoggiata su una superficie piana con o senza il supporto in dotazione e deve essere alimentata tramite rete elettrica. La videocamera visualizza e registra immagini a 1080p e offre anche la visione notturna ad infrarossi. Altre specifiche sono: audio bidirezionale, indicatore a LED blu e connettività WiFi 802.11g/n.

Blink Outdoor, come si deduce dal nome, può essere installata anche all'esterno dell'abitazione, in quanto resiste agli agenti atmosferici. In questo caso l'alimentazione viene fornita da due batterie AA. Le specifiche sono le stesse della Blink Mini. Entrambe le videocamera possono essere configurate e gestite tramite l'app Blink Home Monitor.

Ovviamente l'utente può sfruttare Alexa attraverso il collegamento con un dispositivo Echo Show. I video possono essere salvati sul cloud (abbonamento gratuito fino a settembre) o localmente (solo per Blink Outdoor con Sync Module 2). Questi sono i prezzi attuali: