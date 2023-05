Blink MINI per una casa al sicuro in modo discreto, prezzo SHOCK

La sicurezza della tua casa è probabilmente una delle cose più fondamentali da considerare nella quotidianità. La videocamera di sicurezza Blink Mini è la soluzione perfetta e facile da installare che ti permette di controllare costantemente gli ambienti interni. Questa videocamera di sicurezza ti offre delle riprese video in HD a 1080p, garantendoti delle immagini nitide e dettagliate.

Se hai bisogno di proteggere il tuo posto sicuro, allora approfitta di questa occasione e acquista subito la tua nuova videocamera di sicurezza. La trovi in offerta su Amazon a soli 26,24€ e se la ordini ora puoi usufruire di uno sconto del 25%

Blink Mini, una videocamera di sicurezza intelligente e facilissima da installare

La videocamera Blink Mini ti offre non solo una qualità video estremamente alta, ma anche un set di funzionalità smart utili per controllare a 360° il tuo appartamento. La installi nel giro di due secondi e grazie al suo design piccolo e compatto quasi scompare alla vista non obbligandoti a metterla in bella vista.

Tornando a parlare delle sue caratteristiche, una di queste funzionalità intelligenti è l’audio bidirezionale, che ti permette di ascoltare e comunicare contemporaneamente con chi si trova in casa. Ma non ti preoccupare perché non manca all’appello neanche la rilevazione del movimento che ti permette di ricevere delle notifiche istantanee ogni qual volta viene rilevato qualcosa di strano.

Come ti ho già detto, questo gioiellino è estremamente facile da installare e grazie alla sua compatibilità con Alexa il suo utilizzo è estremamente intuitivo. Inoltre, grazie all’app Blink dedicata disponibile sia su iOS che su Android, puoi monitorare in tempo reale la situazione all’interno delle tue mura direttamente dal tuo smartphone.

La videocamera di sicurezza Blink Mini è disponibile a 26,24€ su Amazon, con uno sconto del -25%.

Per gli iscritti ad Amazon Prime, la consegna avviene in 24/48 ore lavorative con spedizioni rapide e gratuite.

