Blink Outdoor: 4 a un prezzo MAI VISTO (185€)

Siete alla ricerca di un’ottima videocamera per esterni così da aumentare la sicurezza della vostra abitazione o del vostro ufficio o negozio? Su Amazon potreste approfittare della promozione riguardante la splendida Blink Outdoor, nonché il gioiellino di Amazon nel mondo della videosorveglianza. Quest’oggi potreste portarvene a casa ben 4 al prezzo di 185,99 euro invece di 309,99 euro. Lo sconto del 40% porta il prezzo finale a uno dei più bassi di sempre.

Blink Outdoor: caratteristiche principali

La nuova Blink Outdoor è una telecamera Amazon connessa e pensata per l’esterno tanto da presentare un sistema senza fili, con alimentazione a batteria per una visione giorno e notte, della durata di circa 2 anni con 2 batterie AA al litio. Questa durata corrisponde a 5.882 secondi di Live View, 43.200 secondi di registrazione attivata dal movimento e 4.788 secondi di comunicazione bidirezionale.

Resistente agli agenti atmosferici, rileva i movimenti ed avvia così la propria azione di monitoraggio. La configurazione è estremamente semplice, consente interazioni con audio bidirezionale e permette di salvare le immagini su cloud attraverso un piano di sottoscrizione gratuito e a pagamento. Le immagini sono registrate in qualità HD 1080p (30 fotogrammi al secondo) e grazie alle riprese con infrarossi, il servizio è garantito anche in orario notturno e con complesse condizioni di luminosità. Infine potete salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

Cosa state aspettando? Su Amazon potreste acquistare ben 4 splendide videocamere Blink Outdoor scontate del 40% sul prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. Tenete in considerazione che in questo modo le acquisterete al prezzo di 46 euro ciascuna mentre attualmente una sola la comprate a 59,99 euro.

