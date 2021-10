Blink Outdoor per la videosorveglianza esterna al minimo storico

Se sei alla ricerca di una buona telecamera per la videosorveglianza esterna, le offerte di Amazon oggi offrono un vero e proprio affare. Stiamo parlando della videocamera Blink Outdoor oggi proposta dal portale al minimo storico, un’occasione imperdibile.

Telecamera esterna Blink Outdoor: caratteristiche tecniche

La Blink Outdoor rappresenta uno dei dispositivi più apprezzati di sempre per la sorveglianza. Una videocamera estremamente compatta e, soprattutto, completamente wireless. Questa, infatti, è alimentata da due batterie AA (incluse) che garantiscono un’autonomia fino a 2 anni. La configurazione è decisamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che ti guiderà nei semplici passaggi e ti consente di installare il tutto in pochi minuti. Naturalmente nulla vieta di utilizzarla in ambienti interni. Tuttavia, la resistenza ad acqua, polvere ed agenti atmosferici la rende l’alleato perfetto per gli ambienti esterni. L’archiviazione delle registrazioni può essere realizzata sia sul cloud che in locale grazie al modulo Blink Sync Module 2 compreso nel pacchetto. Nel primo caso sarà necessaria una sottoscrizione, mentre nel secondo sarà sufficiente collegare una periferica di archiviazione come una pendrive o un disco esterno.

Naturalmente uno degli aspetti caratterizzanti, come per tutti i dispositivi Amazon, è l’integrazione con l’assistente vocale Alexa. Questa consente di controllare la telecamera direttamente con la propria voce attraverso l’applicazione mobile, o qualsiasi altro dispositivo compatibile. Ottimo l’audio bidirezionale che consente di condurre conversazioni sia dall’app che da un’altra telecamera posizionata in un ambiente diverso. Naturalmente, grazie al microfono integrato, sarà possibile gestire l’intero ambiente smart home direttamente dalla telecamera, come la riproduzione musicale. Non manca ovviamente la visione notturna grazie al sensore ad infrarossi in grado di riprendere immagini in alta definizione anche completamente al buio. Chiude il rilevatore di movimento che invia una notifica non appena viene riconosciuto un movimento anomalo, così da intervenire tempestivamente. Un dispositivo estremamente versatile e semplice da utilizzare, che fornisce una sorveglianza costante con la massima praticità.

Grazie alle offerte sui propri dispositivi, la Blink Outdoor può essere acquistata a soli 69,99 euro su Amazon, prezzo più basso mai registrato fino a questo momento.