Blitz: dove vedere in streaming il nuovo film del regista Steve McQueen

Da questa settimana, il catalogo di contenuti di Apple TV+ si arricchisce con un nuovo film. È disponibile, infatti, Blitz, scritto e diretto dal premio Oscar Steve McQueen, con un cast che comprende Elliot Heffernan, Saoirse Ronan, Harris Dickinson e Benjamin Clementine. Alla produzione ha partecipato anche Hans Zimmer che si è occupato delle musiche.

Per vedere in streaming Blitz è sufficiente accedere al catalogo di Apple TV+, disponibile con una settimana di prova gratuita per i nuovi utenti (poi 9,99 euro al mese) oppure con 3 mesi gratis, per chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple negli ultimi tre mesi.

Per verificare la possibilità di attivare una delle due promo con il proprio account basta raggiungere Apple TV+ tramite il link qui di sotto.

Blitz: la trama

Blitz è un film drammatico, ambientato nella Londra del 1940. Il titolo del film fa riferimento alla cosiddetta guerra lampo che della Germania nazista che bombardo per diverse settimane Londra.

La storia segue le vicissitudini del piccolo George e di sua madre Rita, in una storia ricca di colpi di scena che riesce anche a raccontare un periodo storico difficile, andando a ricostruire gli eventi legati agli attacchi tedeschi (la storia dei protagonisti è originale e non è ispirata a fatti realmente accaduti).

In questo momento, Blitz ha ottenuto recensioni positive, con 71 punti su Metascore e 80% su Rotten Tomatoes. In Italia, per vedere Blitz è necessario affidarsi al catalogo di Apple TV+ in quanto il film non sarà rilasciato nelle sale cinematografiche.

Blitz: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film: