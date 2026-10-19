 Blocca un robot per le consegne per protesa contro l'automazione
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Blocca un robot per le consegne per protesa contro l'automazione

Convinta che i robot stiano togliendo lavoro ai corrieri umani, una donna blocca un veicolo autonomo di Uber e finisce in manette.
Blocca un robot per le consegne per protesa contro l'automazione
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Convinta che i robot stiano togliendo lavoro ai corrieri umani, una donna blocca un veicolo autonomo di Uber e finisce in manette.
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Non è qualcosa di frequente in Italia, anzi, non lo è per niente, ma in alcune città degli Stati Uniti, incrociare un robot intento a effettuare una consegna è piuttosto comune. Questi piccoli veicoli su ruote fanno lo slalom tra i pedoni per raggiungere la loro destinazione in totale autonomia. Almeno in teoria. Essendo logicamente programmati per non causare danni, si fermano non appena i loro sensori rilevano un ostacolo, in particolare umano.

Di conseguenza, è molto facile impedire a una macchina del genere di avanzare semplicemente posizionandosi davanti a essa. Ed è esattamente ciò che ha fatto Carolyn Marvin, a Filadelfia. In piedi e immobile davanti a un robot di consegna Uber, attira rapidamente l’attenzione dei passanti. Tra cui una che pensa inizialmente a un incidente.

Blocca un corriere autonomo e viene arrestata

Caroline Marvins fa parte delle persone che pensano che l’avvento delle macchine sia imminente. Senza arrivare a tanto, spiega che il suo gesto è soprattutto militante: So che stanno togliendo il lavoro ai corrieri umani ed è per questo che, ogni volta che li vedo, manifesto contro di loro posizionandomi davanti per impedirgli di avanzare. Inevitabilmente, qualcuno finisce per allertare la polizia e gli agenti si presentano. Poiché Marvins rifiuta di spostarsi, gli agenti le mettono le manette e la portano via.

La contestatrice, infatti, non è al suo primo tentativo. Spera che la viralità delle sue azioni sui social network incoraggi il dibattito sull’AI e sul ruolo dei robot nella società. Quando le si chiede se lo rifarà, risponde di sì, senza esitare…

Fonte: The Verge

Pubblicato il 19 ott 2026

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