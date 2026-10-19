Problemi con ChatGPT il 19 ottobre: cosa succede? (risolto)

OpenAI conferma che, in questo momento, ci sono problemi con ChatGPT. In particolare, la dashboard ufficiale fa riferimento a un malfunzionamento non meglio precisato che interessa il sistema che ha in gestione il download dei file. La causa è comunque già stata individuata e i tecnici sono al lavoro per risolverlo al più presto. Seguiranno aggiornamenti.

Il down (parziale di ChatGPT): tutti gli aggiornamenti

A confermare l’anomalia ci sono anche i feedback degli utenti inviati attraverso il portale Downdetector. Non sono moltissimi, nulla al confronto di alcuni stop registrati in passato, ma vale comunque la pena monitorare.

Abbiamo fatto un test, provando a generare e a scaricare l’immagine di copertina per questo articolo, ma senza riscontrare alcun problema.

Aggiornamento (19 ottobre 2026, ore 16:12)

I feedback su Downdetector sono in forte diminuzione. È il segnale inequivocabile di un problema in fase di risoluzione.

Aggiornamento (19 ottobre 2026, ore 16:12)

Allarme rientrato. La dashboard ufficiale di OpenAI conferma che il problema è stato completamente risolto. È dunque possibile tornare a chiedere a ChatGPT di creare file da scaricare, senza intoppi.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.