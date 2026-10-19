 Problemi con ChatGPT il 19 ottobre: cosa succede? (risolto)
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Problemi con ChatGPT il 19 ottobre: cosa succede? (risolto)

Qualcosa non va con la gestione dei download per i file generati da ChatGPT: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.
Problemi con ChatGPT il 19 ottobre: cosa succede? (risolto)
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Qualcosa non va con la gestione dei download per i file generati da ChatGPT: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.
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OpenAI conferma che, in questo momento, ci sono problemi con ChatGPT. In particolare, la dashboard ufficiale fa riferimento a un malfunzionamento non meglio precisato che interessa il sistema che ha in gestione il download dei file. La causa è comunque già stata individuata e i tecnici sono al lavoro per risolverlo al più presto. Seguiranno aggiornamenti.

I problemi di ChatGPT il 19 ottobre 2026

Il down (parziale di ChatGPT): tutti gli aggiornamenti

A confermare l’anomalia ci sono anche i feedback degli utenti inviati attraverso il portale Downdetector. Non sono moltissimi, nulla al confronto di alcuni stop registrati in passato, ma vale comunque la pena monitorare.

I feedback per il down di ChatGPT del 19 ottobre 2026

Abbiamo fatto un test, provando a generare e a scaricare l’immagine di copertina per questo articolo, ma senza riscontrare alcun problema.

Aggiornamento (19 ottobre 2026, ore 16:12)

I feedback su Downdetector sono in forte diminuzione. È il segnale inequivocabile di un problema in fase di risoluzione.

Aggiornamento (19 ottobre 2026, ore 16:12)

Allarme rientrato. La dashboard ufficiale di OpenAI conferma che il problema è stato completamente risolto. È dunque possibile tornare a chiedere a ChatGPT di creare file da scaricare, senza intoppi.

La dashboard di OpenAI conferma che il problema è stato risolto

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 19 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
19 ott 2026
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