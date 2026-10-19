Arriva il film di Natale realizzato con l'AI: Merry the Christmas Witch

Purtroppo era solo questione di tempo. Mentre Suno inonda attualmente le piattaforme di streaming musicale con i suoi brani generati dall’AI e i social network traboccano di slop di ogni genere, era inevitabile che gli entusiasti della Silicon Valley prima o poi si lanciassero all’assalto del cinema.

Il cinema ha già cominciato a fare i conti con l’intelligenza artificiale. Quest’anno Darren Aronofsky ha annunciato la serie On This Day… 1776, in India è arrivato nelle sale il primo film realizzato con l’IA e Elon Musk ha promesso addirittura una nuova versione dell’Odissea realizzata con Grok.

Il film AI Merry the Christmas Witch divide il cinema

Chi pensava che i film di Natale, con la loro magia e la loro spensieratezza fatta per scaldare i cuori, sfuggissero a questa tendenza? Dovrà ricredersi. Ecco Merry the Christmas Witch, una produzione firmata TW3 Entertainment e basata sul libro dell’autrice Bobbi Hess. Tom Walsh, capo della società di produzione, assicura di aver sempre voluto adattare la storia al cinema, ma che il progetto gli sarebbe semplicemente costato troppo. Per fortuna, esiste l’AI.

Tom Walsh stima che gli sarebbero serviti 80 milioni di dollari di budget per realizzare il film dei suoi sogni. È con grande fierezza che annuncia a Variety che il progetto alla fine gli è costato solo 1,5 milioni di dollari. Eravamo un po’ in un vicolo cieco , spiega. L’industria non è davvero aperta alle nuove idee, alle nuove storie e a tutto il resto, il che rende le cose un po’ difficili per i cineasti indipendenti. Un racconto toccante.

Tom Walsh ha assunto una squadra di una cinquantina di professionisti del cinema, incaricati di indicare a Nano Banana, Seedance o ancora Eleven Labs quale tipo di contenuti generare. La qualità della vostra produzione AI dipende dalla qualità della vostra squadra di produzione tradizionale , insiste il CEO.