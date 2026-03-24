Bloccare le chiamate spam diventa più facile: un nuovo servizio aiuta gli utenti

Le chiamate spam sono, purtroppo, ancora molto diffuse e tanti italiani devono fare i conti con questo fastidio (che può trasformarsi in una vera e propria truffa) su base quotidiana.

Per bloccare le chiamate spam c’è oggi un servizio in più che può proteggere gli utenti. Si tratta di NordVPN, da tempo considerata come la migliore VPN sul mercato. Il servizio ora integra la funzione Call Protection (inclusa nell’app per smartphone Android) che permette di rilevare e bloccare le chiamate spam.

Per utilizzare il servizio, compresa la VPN illimitata e tutte le funzionalità di sicurezza incluse, è possibile attivare il piano di 24 mesi con 3 mesi extra che garantisce l’utilizzo illimitato della VPN per 27 mesi.

Il costo è di 3,09 euro al mese e ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Il momento giusto per scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le specifiche tecniche troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per l’accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata

per l’accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi e censure su base geografica spostando il proprio IP in un altro Paese

sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi e censure su base geografica spostando il proprio IP in un altro Paese accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea senza limiti di banda

funzione Call Protection, disponibile sull’app Android, per bloccare le chiamate spam in arrivo sullo smartphone

Per attivare NordVPN e accedere a tutte le funzionalità del servizio basta raggiungere il link qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione. Il costo della VPN è di 3,09 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano da 27 mesi.