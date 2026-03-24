 Bloccare le chiamate spam diventa più facile: un nuovo servizio aiuta gli utenti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bloccare le chiamate spam diventa più facile: un nuovo servizio aiuta gli utenti

Per bloccare le chiamate spam è ora possibile sfruttare un nuovo servizio: Call Protection di NordVPN aiuta a identificare e neutralizzare le minacce.
Bloccare le chiamate spam diventa più facile: un nuovo servizio aiuta gli utenti
Informatica Sicurezza VPN
Per bloccare le chiamate spam è ora possibile sfruttare un nuovo servizio: Call Protection di NordVPN aiuta a identificare e neutralizzare le minacce.

Le chiamate spam sono, purtroppo, ancora molto diffuse e tanti italiani devono fare i conti con questo fastidio (che può trasformarsi in una vera e propria truffa) su base quotidiana.

Per bloccare le chiamate spam c’è oggi un servizio in più che può proteggere gli utenti. Si tratta di NordVPN, da tempo considerata come la migliore VPN sul mercato. Il servizio ora integra la funzione Call Protection (inclusa nell’app per smartphone Android) che permette di rilevare e bloccare le chiamate spam.

Per utilizzare il servizio, compresa la VPN illimitata e tutte le funzionalità di sicurezza incluse, è possibile attivare il piano di 24 mesi con 3 mesi extra che garantisce l’utilizzo illimitato della VPN per 27 mesi.

Il costo è di 3,09 euro al mese e ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

NordVPN

Il momento giusto per scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le specifiche tecniche troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per l’accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una connessione non privata
  • una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi e censure su base geografica spostando il proprio IP in un altro Paese
  • accesso alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea senza limiti di banda
  • funzione Call Protection, disponibile sull’app Android, per bloccare le chiamate spam in arrivo sullo smartphone

Per attivare NordVPN e accedere a tutte le funzionalità del servizio basta raggiungere il link qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione. Il costo della VPN è di 3,09 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano da 27 mesi.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La Germania abbandona Microsoft e sceglie il formato ODF

La Germania abbandona Microsoft e sceglie il formato ODF
OpenAI vuole il choice screen per i chatbot su Android

OpenAI vuole il choice screen per i chatbot su Android
Apple Business sfida Google Workspace e Microsoft 365

Apple Business sfida Google Workspace e Microsoft 365
SwiftKey vuole obbligarmi a usare l'account Microsoft e OneDrive

SwiftKey vuole obbligarmi a usare l'account Microsoft e OneDrive
La Germania abbandona Microsoft e sceglie il formato ODF

La Germania abbandona Microsoft e sceglie il formato ODF
OpenAI vuole il choice screen per i chatbot su Android

OpenAI vuole il choice screen per i chatbot su Android
Apple Business sfida Google Workspace e Microsoft 365

Apple Business sfida Google Workspace e Microsoft 365
SwiftKey vuole obbligarmi a usare l'account Microsoft e OneDrive

SwiftKey vuole obbligarmi a usare l'account Microsoft e OneDrive
Davide Raia
Pubblicato il
24 mar 2026
Link copiato negli appunti