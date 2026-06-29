Windows 11 occupa ancora più spazio sul PC, ma c'è una ragione

È arrivata la nuova funzione di ripristino di Windows 11. Ma secondo Microsoft, questa comporta un notevole consumo di spazio di archiviazione sul PC. Facciamo il punto della situazione.

Per quanto siano popolari, i PC con Windows 11 hanno la spiacevole tendenza a bloccarsi frequentemente. A dire il vero, i PC Windows si bloccherebbero tre volte di più rispetto ai Mac di Apple. Proprio così. Fortunatamente, esistono soluzioni di recupero. Windows, infatti, nasconde uno strumento di emergenza per riparare il PC. Inoltre, Microsoft facilita il ripristino del sistema senza cancellare tutti i file grazie a una funzionalità particolarmente semplice.

Windows 11, perché il nuovo aggiornamento può usare fino a 50 GB

Si tratta del “Point-in-time restore” (“ripristino a un punto specifico nel tempo”), disponibile tramite l’update KB5095093 di giugno 2026. Aggiorna regolarmente la partizione di sistema del PC, consentendo di ripristinare il computer in qualsiasi momento a uno stato precedente. Molto pratica, questa funzionalità consente in particolare di recuperare un PC bloccato in un ciclo di avvio infinito, una situazione particolarmente frustrante.

Tuttavia, questa nuova opzione ha un prezzo, e che prezzo… Infatti, eseguendo regolarmente il backup del PC, Windows 11 memorizza grandi quantità di dati sul computer. Per impostazione predefinita, il limite di archiviazione sarà il 2% della capacità totale del disco.

Su una SSD da 256 GB, quindi, Windows 11 occuperà circa 5 GB. Ma le cifre salgono rapidamente. Infatti, per un SSD da 512 GB, la funzionalità utilizzerà quasi 10 GB. E più aumenta la capacità del disco, più la situazione peggiora. Perciò, su una SSD da 2,5 TB, questa opzione occuperà quasi 50 GB.

Per impostazione predefinita, Windows 11 creerà un punto di ripristino ogni 24 ore. I punti di ripristino saranno conservati per 72 ore prima di essere eliminati automaticamente. E, brutta notizia, gli utenti dell’edizione Home non potranno modificare questa frequenza, né tantomeno il periodo di conservazione.

D’altra parte, Microsoft va incontro ai computer con risorse più limitate. Sui PC con Windows 11 dotati di una SSD inferiore a 200 GB, questa funzionalità non sarà quindi attiva di default. Tuttavia, potrà essere abilitata manualmente dalle Impostazioni. Microsoft prevede di implementare questa funzionalità di ripristino tramite il Patch Tuesday di luglio 2026.