Windows 11 26H2: novità per la barra delle applicazioni

Microsoft ha rilasciato cinque nuove versioni preliminari di Windows 11. La build 26300.8758 per Windows 11 26H2, disponibile nel canale Experimental, include la novità più interessante anticipata a metà maggio (insieme al nuovo menu Start). Gli iscritti al programma Insider possono usare un’opzione specifica per ridimensionare la barra delle applicazioni.

Seconda build preliminare per Windows 11 26H2

Windows 11 26H2 è la versione del sistema operativo che arriverà in autunno. Condivide lo stesso codice base di Windows 11 24H2 e 25H2, quindi non sarà necessario un aggiornamento completo, come avvenuto per il passaggio da Windows 11 23H2 a 24H2. Tutte le funzionalità verranno rilasciate gradualmente e dovranno solo essere attivate con un pacchetto da 174 KB.

Nel frattempo, gli iscritti al programma Insider possono testare le novità. Quelle relative alla barra delle applicazioni erano state annunciate a metà maggio. Microsoft ha ora aggiunto alla pagina dedicata nelle impostazioni un’opzione che permette di modificare la dimensione.

Invece di scegliere “Sempre” per l’opzione “Mostra pulsanti più piccoli nella barra delle applicazioni“ è ora possibile scegliere “Piccola” per l’opzione “Dimensione della barra delle applicazioni“. In questo modo verrà ridotta l’altezza e quindi la grandezza delle icone. Nella stessa pagina è presente l’opzione per spostare la barra delle applicazioni in alto, destra o sinistra.

Le build 28020.2366 nel canale Beta e 28120.2374 nel canale Experimental sono per Windows 11 26H1, quindi possono essere installate solo sui dispositivi con processori Qualcomm Snapdragon X2 e NVIDIA RTX Spark. Non ci sono novità di rilievo.

La build 26220.8754 nel canale Beta per Windows 11 25H2 include solo una novità che riguarda gli utenti aziendali. Infine, la build 29617.1000 nel canale Experimental (Future Platforms) include nuove funzionalità di accessibilità. È stato anche ridotto il numero di riavvii, coordinando il rilascio degli aggiornamenti per driver, .NET e firmware tramite Windows Update.