Blue Monday e Domestika: corso sul design loghi con il 75% di sconto

Disegnare loghi è un lavoro particolarmente delicato. Con poche linee infatti, un buon designer deve essere capace di rappresentare al meglio un'azienda o un'idea.

Trasmettere senza utilizzare parole e con un semplice disegno certi concetti richiede esperienza e un'adeguata preparazione.

Proprio in occasione degli sconti del Blue Monday, Domestika ha deciso di offrire ai propri clienti con aspirazioni a livello grafico un corso ideale per realizzare loghi di alta qualità.

Il percorso formativo in questione è proposto da Sagi Haviv. Si tratta di un designer newyorkese di fama mondiale che, durante la sua carriera, ha creato loghi per gli US Open di tennis e per la Harvard University.

Per contenuti e per il considerevole sconto a cui è sottoposto questo corso, rappresenta un'opportunità da non mancare per qualunque aspirante grafico.

Con il corso di Domestika imparerai come disegnare loghi efficaci

Il corso proposto da Sagi Haviv si concentra sullo stravolgere alcune idee sbagliate sul design. Durante le lezioni, l'esperto fornirà al corsista tutte le conoscenze necessarie per realizzare un logo efficace e ben riconoscibile, pronto per essere venduto ed apprezzato da un potenziale cliente.

Stiamo parlando di un percorso costituito da 16 lezioni, per un totale di 2 ore e 33 minuti, a cui vanno aggiunte 12 risorse aggiuntive. Le stesse lezioni sono suddivise in 5 macro-capitoli, ovvero:

Introduzione

Cambiamento di mentalità

Definizione dei principi di base del design del logo

Come trasformare le idee in segni iconici

Si tratta di preparazione

Progetto finale

Nonostante il parlato sia in lingua inglese, i sottotitoli in italiano rendono il percorso formativo pienamente fruibile anche da parte di chi non ha dimestichezza con le lingue straniere.

A rendere particolarmente attraente questo il corso, oltre ai contenuti apprezzabili, è anche il suo prezzo. Grazie al Blue Monday infatti, l'intero pacchetto è disponibile con il 75% di sconto per appena 9,90 euro rispetto ai 39,90 originali.