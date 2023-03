BlueMail con ChatGPT: update bloccato da Apple

Blix ha integrato ChatGPT in BlueMail con la funzionalità GEM IA che consente di velocizzare la scrittura delle email. Ben Volach, co-fondatore della software house statunitense, ha confermato al Wall Street Journal che l’aggiornamento dell’app iOS è stato bloccato da Apple, in quanto potrebbe mostrare contenuti con adatti ai minori. La nuova versione 4.15.0 è stata pubblicata sullo store, ma non è noto se sono state apportate le modifiche chieste dall’azienda di Cupertino.

BlueMail: GEM IA solo per utenti più grandi?

Il modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato da OpenAI è stato utilizzato da Blix per creare GEM IA. La funzionalità consente di scrivere velocemente le email sulla base dell’argomento indicato dall’utente e alle precedenti email. Può inoltre mostrare un riassunto delle email ricevute e suggerire le risposte.

La software house ha inviato l’aggiornamento ad Apple per il tradizionale controllo. Il team che si occupa della revisione ha respinto la richiesta, in quanto la nuova funzionalità di BlueMail può generare contenuti non adatti a tutti gli utenti. Nella pagina dell’app sullo store è indicata l’età minima di 4 anni. L’azienda di Cupertino ha chiesto di portare l’età minima a 17 anni oppure di aggiungere un filtro.

Ben Volach ha dichiarato che il filtro dei contenuti è già presente, mentre la richiesta di aumentare l’età minima a 17 anni è sbagliata. Sullo store ci sono altre app con simili funzionalità IA, senza una simile restrizione. Google ha invece approvato l’app per Android senza chiedere modifiche.

Un portavoce di Apple ha dichiarato che gli sviluppatori possono presentare appello con una specifica procedura. La versione 4.15.0 di BlueMail per iOS è stata pubblicata oggi. Nella cronologia degli aggiornamenti viene citata la funzionalità GEM AI, ma l’età minima per usare l’app è rimasta di 4 anni.