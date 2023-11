Bluesky: 2 milioni di utenti e interfaccia web

Una delle migliori alternativa a X è Bluesky. Il social network nato due anni fa, ma accessibile al pubblico da fine febbraio, ha raggiunto i 2 milioni di utenti. L’azienda nata da un progetto sviluppato da dipendenti di X (all’epoca Twitter), tra cui l’ex CEO Jack Dorsey, ha comunicato l’imminente lancio dell’interfaccia web, mentre all’inizio del 2024 sarà disponibile la “federazione”.

Interfaccia web e federazione

Attualmente è possibile accedere a Bluesky da browser, iOS e Android. In tutti i casi è necessario ottenere un invito o effettuare l’iscrizione ad una waitlist. Dal mese di febbraio ad oggi, il numero è aumentato progressivamente fino a superare i 2 milioni.

Si tratta di traguardo molto importante, considerato che il social network è molto “giovane”. La novità in arrivo entro fine mese contribuirà sicuramente ad aumentare la sua popolarità. Verrà infatti rilasciata l’interfaccia web pubblica che permetterà di visualizzare i post senza account e senza effettuare il login.

La seconda novità, prevista all’inizio del 2024, sfrutta la natura decentralizzata del social network. Bluesky diventerà una federazione. Ciò significa che gli utenti potranno passare da un provider all’altro, mantenendo le relazioni e pubblicando post che saranno visibili su tutte le piattaforme del fediverso. Bluesky usa il protocollo AT (Authenticated Transfer), quindi dovrebbe essere sviluppato un “bridge” per l’interoperabilità con Mastodon e altri social che usano il protocollo ActivityPub.

L’azienda ha infine elencato le funzionalità introdotte negli ultimi mesi, tra cui le notifiche push su app, la creazione di liste di utenti, la verifica dell’email, preferenze di ordinamento per post e risposte, schede per contenuti multimediali e like nel profilo, miglioramenti per l’accessibilità, diminuzione dei tempi di avvio delle app.