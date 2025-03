Bluesky, anche Barak Obama apre un profilo

Bluesky ha appena conquistato un utente d’eccezione: l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. La notizia e stata confermata dallo stesso social, che mette a segno un colpo grosso. L’ex presidente porta con sé non solo milioni di potenziali nuovi utenti, ma anche un’aura di credibilità e autorevolezza che potrebbe attirare altri personaggi di spicco.

Barack Obama approda su Bluesky, il social network alternativo a X

Con un pizzico di nostalgia, Barack Obama ha scelto la piattaforma Bluesky per celebrare i quindici anni dell’Affordable Care Act. La riforma sanitaria, fiore all’occhiello della sua presidenza, rimane per lui motivo di orgoglio personale. “Un promemoria che il cambiamento è possibile quando lottiamo per il progresso,” ha scritto l’ex presidente, lanciando un messaggio di speranza in tempi difficili.

Musk ha usato X per sostenere la campagna del presidente Trump e promuovere idee politiche allineate al movimento MAGA. Inoltre, per via al suo coinvolgimento nel DOGE (Department of Government Efficiency), il miliardario occupa ora una posizione di rilievo nella cerchia di Trump. Il DOGE lavora per ridurre la forza lavoro del governo federale, tagliare la spesa e smantellare le agenzie governative.

Bluesky continua cresce, anche grazie gli utenti di sinistra

Non sorprende che molti utenti statunitensi di sinistra non vogliano più avere niente a che fare con X. Il loro esodo dalla piattaforma ha portato a un forte aumento per la piattaforma alla fine del 2024. Bluesky attualmente, conta oltre 33 milioni di iscritti e continua a crescere.

Altri politici americani sono già attivi sulla piattaforma di Jack Dorsey, tra cui Bernie Sanders, Al Green, Alexandria Ocasio-Cortez, che è diventata anche la prima persona su Bluesky a raggiungere un milione di follower. Anche molti altri rappresentanti, senatori e governatori hanno aderito al social.