BlufVPN: piano triennale al 67% in meno, che prezzo!

In contemporanea alla offerta su NordVPN per il piano biennale anche il servizio concorrente BlufVPN ha deciso di proporre per i prossimi 25 giorni uno sconto importante sul piano triennale, proposto a 3,31 Euro al mese, ovvero al 67% in meno rispetto al prezzo base. Vediamo tutti i dettagli da sapere sulla promozione e su ciò che offre questa Virtual Private Network.

BlufVPN al 67% in meno: tutti i dettagli del servizio

Sebbene BlufVPN non sia tanto amata e conosciuta quanto NordVPN in Europa, si tratta di un servizio perfettamente funzionante e sicuro. Grazie alla rete composta da oltre 600 server collocati in più di 60 Paesi, questo servizio consente di accedere a servizi normalmente non disponibili in Italia in maniera rapida e, ovviamente, nel completo anonimato. Siete amanti di serie TV specifiche su Netflix e Prime Video ma non sono accessibili nel Belpaese? Oppure volete assistere ad alcuni eventi sportivi esclusivi statunitensi ma non sono inclusi nei servizi offerti in Italia? Grazie a BlufVPN, finalmente potrete farlo!

La protezione, del resto, è garantita dalla crittografia AES a 256 bit. BlufVPN, inoltre, supporta IKEv2/IPSec, OpenVPN e Wireguard, protocolli ritenuti un must per la navigazione sicura. Ormai la maggior parte delle migliori VPN sul mercato li supportano!

Non manca poi la no-log policy, per cui la società non conserva alcun dato riguardante ciò che l’utente svolge online tramite BlufVPN. Tra gli altri servizi offerti ci sono poi il consueto blocco delle pubblicità e il supporto tecnico 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Venendo ai dettagli su prezzo e utilizzo del servizio, BlufVPN può essere utilizzato su un numero massimo di cinque dispositivi per singolo account, con supporto a Windows, macOS e smartphone Android e iOS. Lo sconto in atto oggi e per i prossimi 25 giorni consente di aggiudicarsi il servizio a 3,31 Euro al mese per 3 anni, ovvero per 142,99 Euro complessivi, IVA inclusa. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito o di debito e, in caso di insoddisfazione, l’azienda estone garantisce il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.