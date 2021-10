NordVPN: solo 2,80 euro/mese per due anni

Continuano le offerte per una delle VPN più popolari in assoluto, grazie alle sue interessanti caratteristiche, oltre che alle prestazioni elevate e alla sicurezza garantita durante la navigazione online. L'abbonamento per due anni (con tre mesi gratis) a NordVPN può essere sottoscritto al costo di 2,80 euro/mese (IVA esclusa). La promozione dovrebbe scadere tra circa 9 ore, ma quasi certamente verrà prorogata, come avvenuto in altre occasioni.

NordVPN: sconto del 72% per abbonamento biennale

NordVPN offre molte funzionalità che proteggono l'utente durante l'accesso a siti web e servizi, evitando di svelare il vero indirizzo IP del dispositivo. Per scegliere facilmente il server più veloce è sufficiente cliccare sul pulsante Quick Connect. In alternativa si può effettuare la connessione manuale a quasi 5.200 server sparsi in tutto il mondo (oltre 60 paesi), alcuni dei quali ottimizzati per determinate attività (P2P, streaming, Tor e altre).

Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Ci sono funzionalità specifiche per incrementare la sicurezza, come i server offuscati (non viene rilevato l'uso della VPN), Double VPN (due server concatenati con doppia crittografia) e Kill Switch (disattiva automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN).

NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea. Oltre ai protocolli standard (OpenVPN e IKEv2/IPSec) è disponibile il protocollo proprietario NordLynx, basato su Wireguard, che offre maggiori prestazioni.

L'abbonamento per due anni costa 2,80 euro/mese (IVA esclusa) e include tre mesi gratis (sconto del 72%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.