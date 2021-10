BlufVPN: tre anni di abbonamento con sconto del 67%

Tra le numerose VPN presenti sul mercato merita attenzione quella offerta dall'azienda estone. BlufVPN garantisce prestazioni elevate e ovviamente la massima privacy. Gli utenti possono scegliere diversi piani in abbonamento (da un mese mesi a tre anni), quattro dei quali attualmente in promozione. Lo sconto varia tra il 32% e il 67%.

BlufVPN: abbonamenti a partire da 3,31 euro/mese

BlufVPN possiede una rete composta da oltre 500 server in più di 60 paesi. La maggioranza di essi si trova negli Stati Uniti, quindi gli utenti possono accedere al catalogo locale di Netflix o di altri servizi di streaming. La VPN estone può essere utilizzata anche per accedere ai siti censurati da alcuni governi e per il file sharing P2P (ci sono server dedicati allo scopo).

BlufVPN protegge il traffico tramite crittografia AES a 256 bit e adotta una rigorosa politica no-log, quindi non conserva nessun dato relativo alle attività online dell'utente. La VPN supporta i protocolli OpenVPN, Wireguard e IKEv2/IPSec. Garantita la compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS.

Con un singolo abbonamento è possibile proteggere fino a cinque dispositivi in contemporanea. Molto utile la funzionalità Kill Switch che evita di svelare il vero indirizzo IP. L'accesso ad Internet viene infatti automaticamente bloccato, se cade la connessione alla VPN.

Questi sono i prezzi attuali degli abbonamenti (IVA esclusa):

1 mese: 9,99 euro/mese

6 mesi: 6,80 euro/mese (sconto 32%)

1 anno: 4,51 euro/mese (sconto 55%)

2 anni: 4,13 euro/mese (sconto 59%)

3 anni: 3,31 euro/mese (sconto 67%)

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito/debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.