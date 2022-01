BMAX B1, un Mini PC a prezzo davvero stracciato

Ideale per allestire una postazione da dedicare alla didattica a distanza o alla produttività di base in smart working, BMAX MaxMini B1 è un Mini PC adatto anche a navigazione e intrattenimento multimediale. Oggi lo segnaliamo su queste pagine poiché offerta a un prezzo davvero stracciato su Amazon.

BMAX MaxMini B1: il Mini PC così è regalato

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche incluse: CPU Intel Celeron 3060, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per lo storage (espandibile fino a 1 TB), slot microSD, uscite video VGA e HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e 2.0, Ethernet, WiFi dual band, Bluetooth e jack audio da 3,5 mm. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come si può leggere nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato al momento dell'acquisto è Windows 10 nella sua versione completa e con licenza ufficiale rilasciata da Microsoft. Lo si può montare dietro al monitor grazie al supporto VESA fornito in dotazione.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani sul Mini PC di BMAX (modello MaxMini B1) al prezzo finale di soli 110,49 euro. Un'offerta davvero ghiotta per chi è alla ricerca di un dispositivo con cui allestire una postazione da dedicare a DaD o produttività di base in smart working. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.